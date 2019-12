Viersen : Die Öffnungszeiten an Weihnachten

An Heiligabend haben viele Gaststätten und Geschäfte vormittags noch geöffnet. Foto: Andreas Woitschützke

In diesem Jahr ist Heiligabend ein Dienstag. Viele Geschäfte öffnen deshalb zumindest am Vormittag oder halbtags ihre Läden. Doch einige Institutionen bleiben auch ganz geschlossen.

Supermärkte Viele Supermärkte haben am Heiligen Abend den Vormittag über geöffnet – die genauen Öffnungszeiten hängen meist in den einzelnen Filialen aus. Die Aldi-Süd-Filialen etwa haben fast überall bis etwa 13.30 Uhr geöffnet, können dies aber auch selbst entscheiden. Inhabergeführte Geschäfte können ihre Öffnungszeiten ebenfalls selbst bestimmen.

Bäckereien Bis 14 Uhr dürfen die Bäckereien an Heiligabend öffnen. Einige haben aber angekündigt, bereits eher zu schließen.

Wochenmärkte An Heiligabend gibt es in Viersen auf dem Sparkassenvorplatz und in Dülken auf dem Alten Markt Wochenmärkte. Sie enden allerdings früher als üblich, nämlich schon um 12 Uhr. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag finden keine Wochenmärkte statt; ebenso entfällt der Wochenmarkt im Stadtteil Süchteln auf dem Lindenplatz am Freitag, 27. Dezember.

Stadtbibliothek Die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek und ihre Zweigstellen sind zwischen den Jahren auch am Samstag geschlossen. Der Rückgabeautomat an der Hauptstelle wird bereits am Samstag, 21. Dezember, mit Schließung der Bibliothek um 13.30 Uhr abgeschaltet und steht erst wieder am 2. Januar, 9 Uhr, zur Verfügung. Sorgen wegen verspäteter Rückgabe muss sich deswegen niemand machen. Alle Leihfristen sind so angepasst worden, dass Bücher und andere Medien erst im neuen Jahr zurückgebracht werden müssen.

Stadtverwaltung Die Mitarbeiter der Verwaltung haben am Montag, 23. Dezember, ihren letzten Arbeitstag. Der reguläre Betrieb läuft erst wieder am 2. Januar. Das Service-Center im Stadthaus bietet einen Notdienst für nicht aufschiebbare Pass- und Ausweisangelegenheiten (Nachweis, zum Beispiel Flugticket, erforderlich). Anmeldung dazu am 27. und 30. Dezember unter Telefon 0173 7180213. Der Notdienst ist von 8 bis 10 Uhr erreichbar.

Hallenbäder Das Stadtbad Viersen und das Bad Ransberg haben Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Beide öffnen wieder ab 27. Dezember.