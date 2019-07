Natur in Viersen : Die Niers darf bald aus ihrem Bett

Süchteln Der erste Spatenstich für das Gewässerprojekt Fritzbruch ist gemacht. Ein 700 Meter langes, geradliniges Stück Niers in Süchteln wird renaturiert und erhält für 7,5 Millionen Euro einen naturnahen Rückhalteraum.

Noch fließt die Niers zwischen Süchteln und Oedt im Bereich der alten Bahnlinie und der Straße Fritzbruch in gewohnter Manier ganz gerade durch die Wiesen daher. Doch das wird sich bald ändern. An diesem rund 700 Meter langen Flussstück, das im Naturschutzgebiet „Fritzbruch“ liegt, entsteht ein mehrfach verzweigtes Gewässersystem.

Die Niers entspringt dabei in Kuckum und endet in Gennen.

Auf etwas über 113 Kilometer führt die Niers durch die Region Niederrhein, bevor sich nochmals rund acht Kilometer in den benachbarten Niederlanden anschließen und es in die Maas geht.

An der zukünftigen Baustelle liegt die Betriebsstelle Süchteln des Niersverbands. Dort befinden sich ein Abwasserpumpwerk, das die Abwässer aus Süchteln zur Pumpstation Viersen fördert sowie ein Regenüberlaufbecken zum Zwischenspeichern von Mischwasser. Die Pumpstation wurde gerade ausgebaut, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Der geplante naturnahe Rückhalteraum wird bei Trockenwetter von der Niers durchflossen. Bei stärkerem Regen erfolgt indes eine Einleitung von stark verdünntem Mischwasser aus der Süchtelner Betriebsstätte. Nach einer gezielten Zwischenspeicherung, also einer planbaren Überstauung auf Teilflächen des Geländes, schließt sich eine gedrosselte Ableitung in die Niers an.