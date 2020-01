Krankenversorgung in Viersen : Viersens neueste Notfall-Ambulanz

Krankenversorgung in Viersen

Die neue zentrale Notaufnahme in Viersen-Süchteln am St.-Irmgardis-Hospital. Foto: Berangere Beesen

Viersen Im Dezember 2018 hat die zentrale Notfall Ambulanz (ZNA) am St.-Irmgardis-Krankenhaus eröffnet. „Bis Januar 2020 wurden dort mehr als 12.000 Patienten versorgt“, sagt Krankenhaus-Sprecherin Sigrid Baum.

„Werktags haben wir mehr Patienten als am Wochenende. Da kommen meist so um die 50 Menschen pro Tag“, sagt die ärztliche Leiterin Jessica Görgens. Chirurgen, Internisten und Anästhesisten kümmern sich mit Notfall-Pflegemitarbeitern um alle, die als Notfälle eingeliefert werden oder selbst in die Notaufnahme kommen.