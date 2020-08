Architektur in Viersen : Die Neubaupläne für den Ransberg

Kreis Viersen Neben dem Kreisarchiv sollen am Ortseingang von Viersen-Dülken auch eine neue Förderschule und das neue Straßenverkehrsamt entstehen. Jetzt kürte eine Jury den Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs.

Der Gewinner des Architektenwettbewerbs für den Neubau des Straßenverkehrsamtes und einer Förderschule für das Förderzentrum West in Viersen-Dülken stehen fest. Der erste Preis geht an das Münsteraner Architekturbüro Fritzen + Müller-Giebeler.

Die Preisträger Fritzen + Müller-Giebeler Architekten überzeugten die Preisrichter mit ihren Ideen zur Positionierung der Gebäude: In ihrem Entwurf stehen beide Gebäude in keinem direkten Bezug zueinander. Die Form des Schulgebäudes bezieht sich klar auf das Berufskolleg und bildet mit dessen

Gebäuden einen Campus. Der Schulhof liegt geschützt nach Norden und geht in den grünen Freiraum über. Das Straßenverkehrsamt wird in Richtung des Kreisarchivs ausgerichtet. Der Haupteingang befindet sich an der langen Westseite, gut auffindbar über die Einfahrt an der Viersener Straße. Die Besucher gelangen über einen begrünten Parkplatz in die Eingangshalle, Mitarbeiter dagegen von Süden über die Stichstrasse. Durch unterschiedliche Einfahrten zum Gelände verläuft die Verkehrsführung weitestgehend getrennt.