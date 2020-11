Ende des Jahres können die Mieter in den Neubau am Westring in Süchteln einziehen. Peter Gartz, Erhard Braun und Herbert Nienmann vom Bauverein Süchteln sowie Architekt Petrick Reinhartz (von links) vor dem neuen Mehrfamilienhaus. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)