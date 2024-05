Landwirtschaft im Kreis Viersen Nässe macht Landwirten zu schaffen

Info

Niederschlagsmengen Am Niederrhein hat es im vergangenen Jahr insgesamt gut 1000 Millimeter Niederschlag gegeben. Das langjährige Mittel liegt bei 700 bis 750 Millimeter.

Historisch Solche Regenmengen, geben die Landwirte in der Region an, habe es in der Ausprägung nie in ihrem Erleben gegeben.

Lokal In einigen Regionen kamen vor zwei Wochen bis zu 65 Millimeter in einer halben Stunde herunter. Wenige Kilometer weiter regnete es gar nicht. Das macht die Anpassung schwierig. In der Lüneburger Heide, nur einige hundert Kilometer entfernt, herrscht aktuell sogar Bodendürre.