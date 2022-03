Naturdenkmäler im Kreis Viersen : Die Mystik von Linden und Eschen

Schwalmtal Im Kreis Viersen gibt es 82 Naturdenkmäler. Gleich drei von ihnen befinden sich auf dem Friedhof der Gemeinde Schwalmtal in Amern.

Es hat etwas Geheimnisvolles an sich, wenn man auf den Rhododendrenkreis auf dem Amerner Friedhof zugeht, in dessen Mitte eine mächtige alte Esche steht. Vor dem Baum befindet sich ein Gedenkstein, den das bemooste Wurzelwerk einrahmt. Es scheint, als würden die Wurzeln den Stein umarmen, als wäre eine Symbiose entstanden.

Blickt man nach oben, sieht man in eine weit ausschweifende Baumkrone, die selbst im Winter ohne Laub majestätisch wirkt. „Diese Stelle mit der Esche ist einmalig. Man kommt sich wie an einem verwunschenen Ort vor“, sagt Matthias Nickel von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen .

Nur mit Erlaubnis Für die Schutz-, Pflege-, Entwicklungs- und Sicherung des Naturdenkmals ist die Untere Naturschutzbehörde vom Kreis Viersen verantwortlich sowie, wenn es sich auf Privatgrund befindet, der Eigentümer. Arbeiten daran sind nur nach einer vorherigen Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde möglich. Die Beseitigung eines Naturdenkmals und alles, was zu Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung führen könnte, sind verboten.

„Wir haben im Kreis Viersen insgesamt 82 Naturdenkmäler: 81 Bäume und ein Bodendenkmal in Form der Reste eines Bruchwaldes. Mindestens einmal im Jahr erhalten sie alle einen Besuch von mir“, erklärt der Landschaftsarchitekt. Naturdenkmäler sind an dem dreieckigen weißen Schild mit grüner Einfassung sowie einem Seeadler und dem Schriftzug „Naturdenkmal“ zu erkennen.

Nickels Besuch dient vor allen Dingen einer Vitalitätsprüfung, denn die als Naturdenkmal ausgewiesenen Naturschönheiten werden gehegt und gepflegt, damit sie in ihrer Einmaligkeit so lange wie möglich erhalten bleiben können. Dazu kommt der Aspekt der Verkehrssicherung, wenn sie sich, wie in Amern, auf einem Friedhof befinden, den viele Menschen besuchen.