Konzertevent „Brüggen Klassik(er)“ : „Die Menschen freuen sich endlich live Musik hören zu können“, sagt Daniela Erkens vom Stadtmarketing

Interview Brüggen „Brüggener Klassik(er)“ sind das Konzertevent mit Prominenz vor Hunderten. Was Besucher für die Termine am 27. und 28. August wissen müssen.

Erkens Bis Samstagmittag sind noch für beide Tage Tickets verfügbar, etwa an den Vorverkaufsstellen Touristinfo, Tui-Reisecenter oder Media Store. Wir rechnen noch mit Besuchern, die auf den Wetterbericht schauen und sich bei gutem Wetter spontan entscheiden. Auch an der Abendkasse wird es noch Karten geben.

Erkens Das Veranstaltungsteam hält an der Registrierung per E-Guest-App fest, außerdem ist ein Besuch der Veranstaltung nur unter Einhaltung der 3G-Regel möglich, also Besucher müssen entweder geimpft, negativ getestet oder genesen sein. Dies wird am Eingang kontrolliert. Dafür werden zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt. Zudem müssen die Gäste überall dort, wo der Sicherheitsabstand unterschritten wird, etwa am Eingang oder in Warteschlangen vor den Ständen, Maske tragen. Auf dem Platz gilt aber keine Maskenpflicht. Wir möchten dem Besucher ein positives und entspanntes Konzerterlebnis ermöglichen und setzen daher auf erhöhte Hygienestandards, die nach der neuen Corona-Schutzverordnung Spielraum lassen. Auch Snacks vom Partyservice Vollmer und Getränke werden verkauft.