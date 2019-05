Ärzteversorgung Niederkrüchten : Ärzteversorgung langfristig sichern

Der Blick ins Sprechzimmer verrät: Die Ärzteversorgung in Niederkrüchten ist vorerst gesichert. In Schwalmtal und Brüggen wird das Modell eines Medizinischen Versorgungszentrums vorangetrieben. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Niederkrüchten Zurzeit praktizieren zwölf Haus- und drei Zahnärzte in Niederkrüchten. Damit ist die Gemeinde sehr gut aufgestellt. Zwei Mediziner warnten im Hauptausschuss vor Medizinischen Versorgungszentren.

Die medizinische Grundversorgung in der Gemeinde Niederkrüchten ist mindestens für die nächsten zehn bis 15 Jahre gesichert. Das war die Botschaft, die Walter Pöpel und Andreas Fink im Arztkoffer hatten. Hausarzt Pöpel und Zahnarzt Fink, beide mit Praxis in Elmpt, diskutierten im Hauptausschuss mit der Politik über die aktuelle und künftige medizinische Betreuung in der Gemeinde.

Die ist im Vergleich zu vielen anderen ländlichen Regionen, die unter Ärztemangel leiden, durchaus üppig. Als Berechnungsgröße dient dabei bundesweit einheitlich die Verhältniszahl von 1671 Einwohnern pro Arzt. Bezogen auf die 15.000 Einwohner Niederkrüchtens würde das rein rechnerisch neun Ärzte erfordern.

info Sozialausschuss am 12. Juni Pflegebedarfsplan Eng mit der ärztlichen Versorgung ist die pflegerische Versorgung in der Gemeinde verknüpft. Dieses Thema wird in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses am 12. Juni auf der Tagesordnung stehen. Dann wird der aktuelle Pflegebedarfsplan vorgestellt.

Die Gemeinde hat jedoch 11,5 Arztsitze, die von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bewilligt sind: je zwei in Overhetfeld und Elmpt, drei in Alt-Niederkrüchten und 4,5 in Gützenrath. Auf diese Arztsitze verteilen sich zwölf Ärzte. Hinzu kommen drei Zahnärzte. „Im Moment ist die ärztliche Versorgung mehr als ausreichend“, stellte Pöpel fest. Das werde sich in den nächsten zehn bis 15 Jahren auch nicht gravierend ändern, weil die meisten in der Gemeinde praktizierenden Ärzte noch einige Dienstjahre vor sich hätten.

Dennoch warben Pöpel und Fink dafür, frühzeitig die Weichen zu stellen, um die Versorgung auch langfristig sicherzustellen. Denn viele junge Mediziner und Medizinstudenten sehen die Praxis auf dem Land nicht unbedingt als Erfüllung ihres Lebenstraums. Es gelte, dem Ärzte-Nachwuchs zu vermitteln, dass das Leben und Arbeiten auf dem Land lohnenswert ist, so Fink. Beispielsweise gebe es keine Residenzpflicht mehr, und Ärzte müssten auch nicht mehr Tag und Nacht erreichbar sein.

Nachdrücklich warben Fink und Pöpel für eine Beibehaltung des dezentralen Einzelpraxen-Systems in der Gemeinde. So genannten Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) – ein solches Modell wird derzeit zum Beispiel in Brüggen und Schwalmtal vorangetrieben – erteilten die beiden Elmpter Mediziner eine klare Absage.

Dies war auch Tenor eines Treffens der Niederkrüchtener Ärzteschaft mit Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) am 27. März. „Ich bin sehr glücklich, dass die formlose Ärzteversorgung bei uns in Niederkrüchten gesichert ist. Das zeigt auch die Zufriedenheit der Bürger“, teilt Wassong mit. Er habe sich schon viel mit dem Thema beschäftigt, man müsse die Situation differenziert sehen, sagt er.

Medizinische Versorgungszentren verfolgten die Grundidee, dass sich mehrere Ärzte, auch unterschiedlicher Fachrichtungen, zusammenschließen, erklärte Pöpel. Dies berge allerdings die Gefahr der Monopolisierung. Zudem gebe es aktuell einen Trend, dass sich Kapitalinvestoren in MVZ einkaufen und dabei vor allem auf Gewinnmaximierung aus seien.