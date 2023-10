St. Martin 2023 im Kreis Viersen Die Martinsgans bleibt im Kreis Viersen Luxus

Für Bernd Wimmen, Chef vom „Partyservice Wimmen“ in Viersen, ist die Gans-Preis-Frage dagegen bereits geklärt. Er beziehe seine Gänse von einem Geflügelhof in Willich und habe dort günstigere Konditionen erhalten als noch im vergangenen Jahr. 2022 habe er fertig gebackene Gänse zum Stückpreis von 75 Euro angeboten. In diesem Jahr falle seine Kalkulation günstiger aus: Rund „60 Euro“ wird er für die fertig gebackene, rund 4,5 Kilogramm schwere Gans in diesem Jahr nehmen. Gänsekeule mit Backobst und Maronen biete er pro Person für 25,20 Euro an. Die Preise für Gänse seien für ihn rund 20 Prozent günstiger geworden. Diese Entwicklung gebe er an seine Kunden weiter.