Eier mit Speck 2019 in Viersen : Die magischen Minuten vor dem Auftritt – backstage bei The Darkness

Frankie Pollain von The Darkness betritt die Bühne in Viersen. Foto: Julia Esch

Viersen Bevor die Scheinwerfer angehen und die Boxen dröhnen – was passiert in einer Band und hinter den Kulissen, bevor die Anlagen an sind und das Publikum mitfeiert? Ein Gespräch mit Frankie Poullain von The Darkness vor seinem Auftritt.

Stille. Selbst, als die ersten verzerrten Gitarrenklänge aus den Verstärken zu hören sind. Und obwohl das Publikum pfeift, schreit und ruft, am Bühneneingang scheint es weit entfernt. „Ich ziehe mich vor den Auftritten gerne zurück und habe Zeit für mich“, sagt Frankie Poullain. Der 52-Jährige spielt Bass bei der britischen Rockband The Darkness. Die Stille und Ruhe, auf eigene Art scheint sie jetzt, wenige Minuten vor dem ersten Lied an diesem Abend, spürbar zu sein, hier, vor dem Verstärker, wo die Effekt-Pedale für seinen Thunderbird-Bass auf dem Boden fixiert sind. Es wirkt wie seine Insel auf der Bühne.

Vor dem Auftritt heißt die „Insel“ üblicherweise „Dressing Room“. Der Raum, in dem zwar auch tatsächlich die Kleider hängen, aber in dem auch die Band die letzten Minuten oder Stunden vor dem Auftritt zusammenkommt. „Wir haben sehr unterschiedliche Charaktere in der Band“, sagt Poullain. „Und vor den Auftritten machen wir eigentlich miteinander und übereinander Scherze und nehmen uns nicht zu ernst.“ Schlagzeuger Rufus Taylor (28) ist das jüngste Mitglied. „Er ist halb so alt wie ich. Natürlich ziehe ich ihn damit auch auf“, sagt Poullain. „Wir nehmen ernst, was wir tun. Aber wir präsentieren es lieber in einem Rahmen, der locker und auch lustig ist“, sagt Poullain. Keine Klischees von Sex, Drugs and Rock‘ n‘ Roll, keine abenteuerlichen Backstage-Szenarien. Oder war das vor fast 20 Jahren bei Bandgründung anders? „Wir nehmen keine Drogen mehr vor den Auftritten – das hat sich verändert“, sagt Poullain und lacht. „Viel davor getrunken haben wir nie, denn dann könnten wir viele Passagen gar nicht mehr richtig spielen.“