Achim-Besgen-Halle in Schwalmtal : Die Lachfältchen-Gravierer – das Konzert der Fighting Spirits

Achim-Besgen-Halle in Schwalmtal

In der Achim-Besgen-Halle gaben die Fighting Spirits ein Konzert. Im Foto: ein Duett von Christina und Christina. RP-Foto: Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Sie haben eine heimtückische Krankheit und kämpfen und singen dagegen an. Jetzt gab’s ein Konzert der selbstgeschriebenen Lieder, rührend, aber nie rührselig.

„Wir sind Lachfältchen-Gravierer, wir sind Lebenslust-Ausprobierer, wir sind keine Ignorierer“ – das Lied „Sorgengelbanstreicher“ klingt wie das Programm der Fighting Spirits. Am Samstagnachmittag trat die Gruppe junger Menschen, die ihren Kampf gegen lebensbedrohende Krankheiten wieder und wieder aufnehmen, in der Achim-Besgen-Halle in Schwalmtal auf. Vor einem hingerissenen Publikum, das die kämpfenden Geister stürmisch bejubelten.