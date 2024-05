Was tun bei Herzstillstand zu Hause? Übers Telefon bei Herzstillstand Leben retten

Aber gerade bei älteren Menschen kommt es zu Problemen und die fangen mit der Technik an. Wer noch ein Telefon besitzt, das rein per Kabel verbunden ist, kann dieses nicht mit zum Patienten nehmen, wenn sich der Herzstillstand in einem anderen Zimmer oder im Garten ereignet hat. Zudem muss ein Telefon auf „Laut“ gestellt werden, um beide Hände für die Massage frei zu haben und den Anweisungen am Telefon folgen zu können. „Nicht zu vergessen ist auch, dass dem anrückenden Rettungsdienst oder den mobilen Helfern, die wir auch im Einsatz haben, die Türe geöffnet werden muss“, sagt Leewen. Die Empfehlung lautet daher vorsorgen. Das fängt mit der Anschaffung eines entsprechenden mobilen Telefons oder Handy an. Auch muss die Bedienung vertraut sein. Ein Tipp der Kreisleitstelle: Einen Nachbarn vorab ansprechen, ob er in einem Notfall zur Seite stehen könnte. Bei Telefonreanimation verzeichnet die Kreisleitstelle Viersen pro Jahr durchschnittlich 300 Fälle. Ein Angebot, das Leben rette, so Leewen.