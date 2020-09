Kommunalwahl 2020 in Viersen : Die kleinen Sünden der Bürgermeisterkandidaten

Sabine Anemüller mit 18 Jahren. Foto: Anemüller

Viersen Haben Sie schon mal gekifft? Tragen Sie ein Tattoo? Beim RP-Wahlforum standen die Kandidaten Rede und Antwort – auch bei der Frage, was sie antreibt, zu kandidieren.

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Um es vorweg zu nehmen: Die grüne Bürgermeisterin Martina Maaßen fährt einen Diesel und hat schon mal gekifft, das heimliche Laster von CDU-Bürgermeisterkandidat Christoph Hopp ist Rotwein, der linke Bürgermeisterkandidat Simon Männersdörfer trägt ein Tattoo („auf dem Arm“) und ist kein Atheist, Frank a Campo (FDP) gab sein erstes selbst verdientes Geld für Zigaretten aus und Sabine Anemüller (SPD) hat mit 18 Jahren schon mal fremdgewählt – „tatsächlich die Grünen“.

„Ich hab’ mal tatsächlich die Grünen gewählt“, beichtete Sabine Anemüller. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Beim RP-Wahlforum erfuhren die Zuschauer so manches über die Menschen, die am 13. September als Stadtoberhaupt gewählt werden wollen. In vierminütigen Interviews auf der Bühne gewährten die Kandidaten Einblicke in Elternhaus und Jugendzeit – und berichteten, was sie antreibt, für die Stadtspitze zu kandidieren.

„Mein geheimes Laster? Rotwein!“, berichtete Christoph Hopp. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Dieses Amt ist eine Besonderheit, weil es seit einer Änderung der Gemeindeordnung vor 26 Jahren zwei Berufe in einem vereint: den des Stadtdirektors, der die Verwaltung leitet, und den des Bürgermeisters, der die Stadt repräsentiert. Es braucht also beides: Führungskompetenz und politischen Instinkt.

„Ja, ich habe schon mal gekifft“, bekannte Martina Maaßen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Sabine Anemüller berichtet von ihrer Kindheit in einem Häuschen im Grünen am Stadtrand von Oberhausen. Ältestes von vier Kindern, SPD-Haushalt. „Ich bin behütet aufgewachsen“, sagt sie. Als nach zehn Jahren Ehe ihr Mann stirbt, steht sie alleine mit zwei kleinen Kindern da. „Ich habe sehr viel Verständnis für alleinerziehende Mütter und Väter, die den Alltag und den Beruf alleine mit Kindern wuppen.“ Nach Viersen kam sie, weil ihr Lebensgefährte hierher kam. „Ich habe erst ihn geliebt und dann Viersen lieben gelernt.“ Auf den Gedanken, als Bürgermeisterin zu kandidieren, sei sie nicht selbst gekommen. Aber als ich angesprochen wurde, fand ich das sehr reizvoll – diese Fülle an Themen.

Christoph Hopp als Keyboarder der Band Stonehenge. Foto: Hopp

Christoph Hopp berichtet davon, wie ihn sein Vater, der frühere Viersener Kulturdezernent Josef Hopp, geprägt hat, dass er in Viersen eine glückliche Kindheit hatte. Der Zivildienst habe seinem Leben eine Wende gegeben. „Als ich mit Kindern und Jugendlichen in Waldniel zusammenarbeitete, da habe ich gemerkt: Ich muss mit jungen Menschen arbeiten.“ Das sei ihm auch als Bürgermeister wichtig. Als er gebeten wurde, zu kandidieren, „habe ich mich gebauchpinselt gefühlt. Ich traue mir das zu, und ich gehe davon aus, dass die Viersener so klug sein werden, mich zum Bürgermeister zu wählen“.

Martina Maaßen mit Schultüte als i-Dötzchen. Foto: Maaßen

Martina Maaßen treibt an, dass Viersen „keine soziale Stadt ist“. „Da ist in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig passiert“, sagt die Frau, die für die Grünen schon im Landtag saß. „Und ich würde mir wünschen, dass wir in Viersen zu einem ,Wir-Gefühl’ kommen und das Denken in Stadtteil-Grenzen aufhört.“

Simon Männersdörfer als Grundschüler. Foto: Männersdörfer

Simon Männersdörfer engagiert sich politisch, weil er eine Vision für Viersen vermisst, wo die Stadt in fünf oder zehn Jahren steht. „Ich möchte für Viersen was verändern, Treffpunkte für junge Menschen schaffen, den Klimawandel bekämpfen“, sagt der Gesundheits- und Krankenpfleger.

Lange „hair“: Frank a Campo in den 1970er-Jahren Foto: a Campo