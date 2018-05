Tornado in Viersen: Die Kapelle, die vor Sturm bewahrt

Tornado in Viersen

Viersen Ein schweres Unwetter zerstörte die Honschaft Lind bei Boisheim im Jahr 1891 fast völlig. Doch niemand kam zu Tode. Aus Dankbarkeit errichteten die Anwohner eine Kapelle. Beim Tornado am Mittwoch blieben sie verschont — erneut

An dieses zerstörerische Unwetter erinnert eine viereckige Kapelle in Lind. "Die Nachbarn errichteten sie 1911 - aus Dankbarkeit, dass der Sturm niemanden getötet hatte. Jeder gab einen Obolus dazu", erzählt Heinz Erkens (85), früherer Landwirt aus Lind. Im Oktober des folgenden Jahres wurde das kleine Gotteshaus mit der eindrucksvollen Pieta eingeweiht. Auch seine Familie war maßgeblich am Kapellenbau beteiligt.