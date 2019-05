Denkmal in Viersen : Die Kaisermühle klappert wieder

Viersen Im Jahr 2016 legte ein Lagerschaden das Mühlrad lahm. Jetzt ist der Stillstand vorbei: Das Mühlrad der Kaisermühle dreht sich wieder — und erfreut Restaurantbesucher und bisweilen auch Entenküken.

Eigentlich stimmt’s ja nicht. Die Kaisermühle im Noppdorf klappert gar nicht. Gemahlen wird schon seit 1905 nicht mehr, seit der Wasserspiegel des benachbarten Weihers so tief absank, dass die Mühle gar nicht mehr betrieben werden konnte. Dabei war sie jahrhundertelang eine der leistungsstärksten Mühlen Viersens. Und als Erinnerung daran durfte das Mühlrad unermüdlich weiterlaufen. „Schlappschlappschlappschlappschlapp“, machte es, wenn das Wasser die Schüppen bewegte und sich anschließend in den Dorfer Bach stürzte.

Und die Stadt hatte ein Mühlrad weniger und ein akutes Problem mehr. Zuletzt war das Rad in den 1980er-Jahren repariert worden, von einem Mühlenbauer aus Nettetal. Aber den Fachbetrieb gab es nicht mehr. Wie auch deutschlandweit die Zahl der Mühlenbauer in den vergangenen 30 Jahren deutlich zurückgegangen ist. In Schleswig-Holstein wurde die Stadtverwaltung schließlich fündig, nachdem eine erste Reparatur lediglich die Erkenntnis brachte, dass das Problem größer war als angenommen. „Eigentlich hatte es zunächst nur so ausgesehen, als wenn da die Achse zu viel Spiel hätte“, berichtet Strucken.