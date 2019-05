Viersen : Die K18 wird von Mittwoch an saniert

Der Kreis investiert rund 100.000 Euro. Die Bauarbeiten sollen drei Wochen dauern.

Der Kreis Viersen saniert die Kreisstraße 18 in Viersen. Am Mittwoch, 15. Mai, sollen die Bauarbeiten beginnen, teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Auf dem Beckersweg sowie einem Teilabschnitt der Bachstraße lässt der Kreis Viersen die Fahrbahndecke auf einer Länge von etwa 260 Metern erneuern. Der Asphalt wird beginnend am Ortsausgang bis zur Bahnbrücke acht Zentimeter tief abgefräst und in gleicher Stärke neu eingebaut.