Junge Union Viersen : Zufrieden mit dem Street-Food-Festival

Viersen Die Junge Union hatte im Frühjahr 2018 über die Ratsfraktion der CDU bei der Stadt einen Antrag eingereicht, der einen solchen Event für Viersen prüfen lassen sollte.

Als am Wochenende das Street-Food-Festival erstmals im Viersener Casinogarten stattfand, waren auch einige junge Leute vor Ort, die die Idee zu dem Großereignis gehabt hatten. Die Freude über die Umsetzung war bei der Jugendorganisation der CDU, der Jungen Union (JU) Viersen, riesig.

Die JU-Vorsitzende Sarah Feldmann sagte: „Es ist toll, dass dieser Event auf unsere Initiative hin ins Rollen gebracht wurde.“ Insbesondere sei es schön zu sehen gewesen, dass der Casinogarten so belebt war. „Viersen braucht mehr von solchen modernen Konzepten, die die Menschen neugierig machen“, sagte Feldmann. „Von jung bis alt – so viele Leute waren am Wochenende im Casinogarten, um das Street-Food-Festival zu besuchen. Wir hoffen schwer auf Wiederholung im nächsten Jahr!“