Bildung in Viersen : Johannes-Kepler-Realschule

Bildung in Viersen

Mehr als 600 Schüler besuchen die Johannes-Kepler-Realschule in Viersen-Süchteln. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Viersen-Süchteln Viertklässler und ihre Eltern stehen in diesen Tagen vor der spannenden Frage: Welche weiterführende Schule soll es denn werden? Wir stellen Viersens Schulen im kurzen Steckbrief vor.

Zahl der Lehrer 44 Lehrerinnen und Lehrer, davon 15 in Teilzeit. Ein Sonderpädagoge und ein Schulsozialarbeiter.

Welches Profil hat die Schule? Die Johannes-Kepler-Schule ist als MINT-Schule zertifiziert. Besonderer Schwerpunkt sind die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer (MINT), aber auch die Spezialisierung in den Bereichen Kunst, Informatik, Französisch oder auch Sozialwissenschaften ist möglich.

Auf was ist der Schulleiter besonders stolz? Das Schulleben an der JKS ist neben der fachlichen Komponente von den pädagogischen Säulen Respekt, Verantwortung und Zusammenarbeit geprägt. Stolz ist unserer Schulgemeinschaft auf das vielfältige Engagement der Schüler, Eltern und Lehrer in den Bereichen Unterricht und Erziehung. Ohne engagierte Eltern wären das ausgezeichnete gesunde Frühstück, die Übermittagbetreuung, der Trainingsraum usw. nicht denkbar.