Die Schullandschaft in der Gemeinde Brüggen Gute Noten für die Gesamtschule Brüggen

„Viele Kollegen haben viel Respekt vor dem Besuch des Unterrichts“, gesteht Heiko Glade. „Da ziehen die Schüler dann aber auch mit“, sagt die didaktische Leiterin Birgit Hegemann. Kein Lehrer wusste vorab, welcher Unterricht wann besucht wird. Und wenn acht Personen aus der Bezirksregierung drei Tage in der Schule sind, Interviews führen, 59 Unterrichtssequenzen besuchen, sorgt das ein klein wenig für Nervosität. Es geht ja auch um etwas. „In 20-Minuten-Sequenzen kommen die Prüfer in den Unterricht. Sie beobachten und gehen dann auch ohne weitere Bemerkungen wieder hinaus. Man erkennt schon in dieser Zeit, wie der Unterricht ausgerichtet ist und ob etwa Schüler selbstbestimmt lernen und am Unterricht teilnehmen können und wie die Lehrer für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler vorbereitet sind“, so Birgit Hegemann.