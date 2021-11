Bildung in Viersen : Gemeinschaftshauptschule Süchteln

Bildung in Viersen

Die Gemeinschaftshauptschule in Süchteln an der Hindenburgstraße. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Viersen Viertklässler und ihre Eltern stehen in diesen Tagen vor der spannenden Frage: Welche weiterführende Schule soll es denn werden? Wir stellen Viersens Schulen im kurzen Steckbrief vor.

Profil Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten eine grundlegende Allgemeinbildung mit einer Berufsorientierung, die ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Durch unser kleines System sind wir in der Lage, jedes Kind individuell im Blick zu haben. Die gründliche Vorbereitung auf den Berufseinstieg bildet dabei den wichtigsten Kern unserer pädagogischen Arbeit. Wir fördern die Ausbildungsfähigkeit unserer Schülerinnen und Schülern nicht allein fachlich, sondern legen zudem viel Wert auf die Stärkung sozialer Umgangsformen. Lebenspraktischer Unterricht unterstützt die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsbildung und erhöht somit ihre Ausbildungsfähigkeit.

Darauf ist die Schulleitung besonders stolz: Hochengagiertes Kollegium, das stets die Bedürfnisse der Schüler*innen im Blick hat. Kleine Klassen und Kurse. Enge Bindung zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen. Sehr gute digitale, moderne Ausstattung der meisten Klassen- und Fachräume (Whiterboards, Beamer, etc). Hervorragende Personalausstattung. Klassenlehrer*innen-Prinzip. Gemeinsames Lernen. Vielfache Differenzierung für schwache und starke Schüler*innen. Ein Drittel der Schüler*innen erreichen die Fachoberschulreife. Durchlässiger Übergang in die Sekundarstufe II. Individuelle Berufsorientierung ab Klasse 7. Hohe Vermittlungsquote in Ausbildung. Hauptschüler*innen für Grundschüler*innen (Schülerlotsen-Projekt)