Empfehlung : Neuer Heimatpreis für Brüggen

Brüggen Die Gemeinde lobt noch für 2019 einen neuen Heimatpreis aus.

Die Gemeinde Brüggen wird noch 2019 einen neuen Heimatpreis vergeben. Diese einstimmige Empfehlung sprachen die Mitglieder im Hauptausschuss aus; die endgültige Entscheidung treffen die Ratsmitglieder am 2. Oktober. Sollten sie zustimmen – und davon ist auszugehen –, sind Bewerbungen vom 2. bis 31. Oktober sowohl per E-Mail an beatrix.schuren@brueggen.de als auch per Post bei der Burggemeinde Brüggen einzureichen.

Hintergrund dieser Entscheidung ist ein Antrag der Brüggener Bündnisgrünen: Sie wollten gemeinsam mit Schwalmtal und Niederkrüchten einen interkommunalen Heimatpreis ausloben. Dieser sollte aus dem Landesförderprogramm „Heimat“ stammen.

Die Brüggener Verwaltung stellte dazu eigene Recherchen an, wonach es laut Fördermittelmanagerin Beatrix Schuren nicht vorgesehen sei, dass Kommunen gemeinsam einen Heimatpreis vergeben. Zudem gebe es weder in Schwalmtal noch in Niederkrüchten dazu Pläne.

Schuren arbeitete deshalb die Idee für einen eigenen Brüggener Heimatpreis aus. Damit sollen Beiträge gewürdigt werden, die Tradition erhalten, Brauchtum pflegen sowie das regionale und lokale Erbe stärken, die lokale und regionale Identität stärken und bewahren oder die zur stärkeren Verwurzelung der Menschen in der Region oder des Zusammenhalts beitragen. Zur Jury sollen neben Bürgermeister Frank Gellen (CDU) die Vorsitzenden der sechs Fraktionen gehören.

Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro soll in einer Summe vergeben werden. Sobald ein Bewerber ausgewählt ist, wird der Antrag an die Bezirksregierung weitergeleitet. Nach einem positiven Entscheid wird der Preis vergeben.

(busch-)