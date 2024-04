Schwimmbad-Debatte in Niederkrüchten Sperrvermerk für Freibad-Planungen aufgehoben

In dem Flyer kündigen die Freibadfreunde eine aktive Mithilfe an – also das, was von der Politik bislang vermisst und angemahnt wurde. Das Problem, für drei Monate im Sommer Schwimmmeister zu finden, wollen die Initiatoren unbürokratisch lösen. Sie stellen Rettungsschwimmer von der DLRG in Aussicht. Außerdem wollen die Initiatoren des Bürgerbegehrens einen neuen Verein gründen, den Unterstützerverein für einen erfolgreichen Freibadbetrieb. Und durch die zugesagte Bundesförderung mit knapp 2,9 Millionen Euro für die Sanierung lägen die Investitionskosten nur bei der Hälfte des ursprünglich geplanten interkommunalen Bades. Dort hätte Niederkrüchten rund sechs Millionen Euro einbringen müssen.