Schneefall in Viersen Die Folgen des Schneefalls in Viersen

Viersen · War es das letzte Aufbäumen des Winters? In Viersen sind am Mittwoch rund acht Zentimeter Schnee gefallen und hüllten, wie hier am Remigiusplatz, die Stadt in weiße Pracht. Acht Großfahrzeuge der Städtischen Betriebe streuten die Hauptstraßen, Fußtruppen räumten nach Ende des Schneefalls Geh- und Radwege.

08.03.2023, 17:59 Uhr

Eine dicke Schneedecke lag am Mittwoch auf dem Remigiusplatz in Viersen. Foto: Martin Röse

Am Busbahnhof stießen um kurz vor

10 Uhr zwei Busse zusammen, es entstand laut Polizei leichter Sachschaden. Alle städtischen Außensportanlagen wurden witterungsbedingt gesperrt. Schon am Freitag sollen die Temperaturen wieder zweistellig werden.

(mrö)