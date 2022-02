Kinder und Jugendliche in Brüggen : Die Flummis schreiben alle Lieder selber und performen

Die Flummis vom Kleinen Burgtheater in Brüggen beim „Luftspielen“ verschiedener Instrumente. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Die Flummis in Brüggen sind ein ganz besonderer Kinderchor: Dort wird nicht nur gesungen. Alle Lieder werden gemeinsam selber entwickelt und auch auf kreative Weise aufgeführt.

Sie sind froh, wieder gemeinsam proben zu können: Roland Zetzen und seine Flummis. Seit neun Jahren heißt der Chor für die Kleinen so, der entstanden ist aus den „Kürbiskernen“, die unter diesem Namen neun Jahre miteinander musizierten. Jeden Mittwoch treffen sich die ganz jungen Sänger um 15 Uhr, um 16.30 Uhr kommen die etwas Älteren in das Kleine Burgtheater auf dem Vennmühlenweg 24 in Brüggen.

Der Kreativchor für musikliebende Kinder und Jugendliche von vier bis 15 Jahren hat sich auch in Pandemiezeiten hören lassen: Die Kinder haben ein wenig online geprobt und 2021 entstand ein Weihnachtsvideo, das, wie der Leiter des Kreativchores, Roland Zetzen, erzählt, noch von zu Hause entstanden ist: „Alle haben mir ihre Sachen geschickt und ich habe ein Musikvideo daraus gemacht.“ In diesem Jahr entstand das Weihnachtsvideo „Schlittenfahrt (rechts rum, links rum)“ – in Präsenz im Burgtheater.

Das Video lässt ahnen, was Roland Zetzen meint, wenn er sagt: „Wir sind mehr als ein Kinderchor, wir sind ein Kreativchor. Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir alle Lieder selber schreiben, singen und performen.“ Und das geht so: In gemeinsamer Runde werden Themen für neue Lieder gefunden, Wörter gesucht, daraus Texte entwickelt. Jedes Kind freut sich, wenn einer oder mehrere seiner Begriffe Platz in dem neuen Lied finden.

Zetzen, der vor 24 Jahren seinen Ursprungsberuf Möbelpolsterer zugunsten einer freiberuflichen Karriere als Musiker, Grafiker und Fotograf an den Nagel gehängt hat, komponiert die Stücke. Gemeinsam mit den Kindern und interessierten Eltern, die immer eingeladen sind, mitzumachen, werden die Lieder dann eben nicht nur gesungen, sondern auch gespielt – schön zu sehen in den beiden Weihnachtsvideos.