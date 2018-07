Brüggen Die Firma Odlo im Christenfeld hat ihr Jahresziel überschritten. Zwischen den Maschinen gibt es noch menschliche Mitarbeiter

Radiomusik erklingt aus den Lautsprechern in den Gängen. „Ich möchte, dass meine Mitarbeiter tanzen können. Wir sind Sportler. Die Leistung muss stimmen, aber sie sollen sich hier auch wohlfühlen“, sagt Geschäftsführer Wolf. Über ein Fließband werden die mit Barcode versehenen Kartons in das Lager transportiert, wo die Mitarbeiter sie per Hand füllen. Per Scanner wird der Inhalt auf dem Karton abgelesen und von Regal zu Regal mit Ware gefüllt. Fehlerquellen gibt es kaum, denn der Scanner gibt erst das nächste Produkt an, wenn das vorherige gefunden und eingepackt wurde. Wenn die Entwicklung so weiter geht, kann sich Schröder vorstellen, nächstes Jahr etwa Ausbildungsplätze zum Groß- und Außenhandelskaufmann mit der Fachrichtung IT anzubieten.