Schwalmtal : In Schwalmtal treffen sich die größten „Enten“-Fans

Das nostalgische Firmenschild im Stil der 1930er-Jahre. Foto: Autix

Schwalmtal Die Firma Autex ist auf den Handel mit Ersatzteilen für den 2CV von Citroën spezialisiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Offermanns

Mit einem herrlichen Blick auf die Amerner Kirche St. Georg und die alten Häuser befindet sich in St. Georg 4 die Firma Autex mit einem schönen, französisch angehauchten Hinterhof. Seit Januar ist sie dort ansässig; zuvor war sie es im Gewerbegebiet Dam. Jetzt konnten Enten-Fans zum Tag der offenen Tür kommen.

Tag der offenen Tür bei Autex: Niclas Heynen (v.li.), Franziska Dohr, Hans Heynen und Martin Keich. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Seit mehr als 40 Jahren existiert der Handel mit Ersatzteilen der „Ente“, dem 2CV des französischen Autoherstellers Citroën. Den Spitznamen bekam das Modell wegen seines Aussehens und des Tempos, weil das Fahrzeug so dahin „watschelt“. Sein Büro ließ Hans Heynen nach dem Vorbild der „Garage Pichard“ in Paris aus den 1930er-Jahren nachbauen und einrichten. Sogar die Geschäftszeiten neben der Bürotür sind in Französisch angeschlagen. „Es steht ein Computer darin, aber auch noch eine Schreibmaschine“, sagt Heynen (67).

Er absolvierte eine kaufmännische Lehre, machte sein Hobby zum Beruf. Der Besucher fühlt sich in die Zeit des einstigen Kultfahrzeugs für Studenten zurückversetzt. „Die Automarke Citroën war immer schon mein Ding“, sagt Heynen. Der Schwerpunkt liege auf den Modellen, die von 1950 bis 1989 gebaut wurden. Was ihn schwärmen lässt: „Das französische Feeling, wenn ich die Ente fahre.“ In der Ente komme es ihm nicht auf die Schnelligkeit an, sondern er fahre mit 29 PS, bei maximaler Geschwindigkeit von 115 Kilometern pro Stunde ohne Stress. Im Laufe der Jahre habe er ein Wissen angesammelt, weil er sich mit anderen Fachleuten ausgetauscht habe: „Heute kann ich es nutzen wie kaum ein anderer.“