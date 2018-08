Viersen Die Feuerwehr Viersen rückte am Montagabend zwei Mal aus. Beide Male war es ein Fehlalarm.

(saja) Ein Rauchmelder in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes im Kaiser’s Hochhaus hatte am Montagabend Alarm ausgelöst. Ursache war laut Stadt ein Bewohner der Einrichtung, der auf dem Flur geraucht hatte. Am gleichen Abend schlug ein Rauchmelder in einer Wohnung an. Auch das war ein Fehlalarm.