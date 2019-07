Trockenheit in Niederkrüchten : Die Feuerwehr gießt den Wald

Niederkrüchten 65.000 Liter Wasser brachten die Wehrleute in die Schonung. Der Boden ist bis in 1,50 Metern Tiefe trocken. Als Folge sind bereits die Holzpreise gestiegen.

Schon im zweiten Jahr in Folge leiden Bäume unter Trockenheit. Auch wenn es etwas geregnet hat, ist das viel zu wenig. Im vergangenen Winter wurde in der Nähe des Wanderparkplatzes Tackenbenden eine Waldschonung angelegt. Einige Bäume sind dort schon vertrocknet. Die Freiwillige Feuerwehr Niederkrüchten leistete daher nun Hilfe für den Wald mit 65.000 Litern Wasser, die mit drei Löschfahrzeugen auf die Schonung gespritzt wurden. Das sind 0,6 Prozent des Jahresbedarfs.

15 Jahre alte Buchen sind dünn in der Krone, Fichten sterben ab. „Auch Douglasie, Kiefer und Lärche leiden extrem unter dem Wassermangel. Das macht den Bäumen Stress. Jedes Insekt, jeder Pilz, jeder Virus gibt den Bäumen den Rest“, beschreibt Gemeindeförster Wilfried Kaufhold. „Bis in 1,50 Meter Tiefe ist der Boden trocken. Wir haben keine Kapillarbildung im Boden.“ Regional fallen normalerweise 750 Liter Regen pro Quadratmeter. „Wir hatten 2018 nur 300 Liter. Das heißt, es fehlen 450 Liter. Und auch dieses Jahr fehlen schon 200 Liter“, sagt Kaufhold besorgt. Der 20 Meter hohe Ida-Berg in Elmpt sorge dafür, dass sich dort das Wetter teile, wenn Regen von Westen her anrückt. Dadurch fällt etwa im Wald am Wanderparkplatz Tackenbenden kein Regen, wenn weiter südlich ein Unwetter tobt.