FDP im Kreis Viersen : „Noch immer fehlt eine große Anzahl von Wohnungen im Kreis“

Hans-Willy Troost ist Vorsitzender der FDP-Fraktion im Kreistag Viersen. Foto: FDP

Kreis Viersen Die FDP stimmte für den Kreishaushalt 2022. Ihr Fraktionsvorsitzender Hans-Willy Troost sagt: „Zukünftige Haushaltsberatungen lassen nichts Gutes erwarten.“

Während wir heute den Haushalt des Kreises Viersen beraten, herrscht in Europa weiterhin Krieg. Nach fast 77 Jahren Frieden in Europa erleben wir die schrecklichen Folgen dieses völkerrechtswidrigen Angriffskrieges. Migrationsexperten sprechen von der größten Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Und es ist richtig, dass man in einer solchen Situation nicht einfach zur Tagesordnung übergeht. Die Resolution unseres Kreistages, die wir heute verabschieden, drückt daher in deutlicher Form unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine aus. Und wir solidarisieren uns auch mit den mutigen Menschen in Russland, die gegen den Krieg ihrer Regierung demonstrieren. Dass wir uns heute gemeinsam hinter dieser Erklärung versammeln, ist ein kleines, aber ein wichtiges Zeichen.

Seit mehreren Jahren sprechen wir von schwierigen Zeiten. Zu den enormen medizinischen und später auch wirtschaftlichen Herausforderungen der Corona-Pandemie kommen nun die gravierenden Folgen des Krieges hinzu. Die Bürger sind tief verunsichert und schauen mit Sorge in die Zukunft. Sie haben nun schon zwei Jahre lang die Corona-Maßnahmen mitgetragen und sehen doch, dass die Pandemie noch nicht überwunden ist. Es ist daher eine vordringlichste Aufgabe für uns, dafür zu sorgen, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, die geeignet sind, eine ruhende Konstante für die Daseinsfürsorge zu bilden.

Der griechische Philosoph Aristoteles soll gesagt haben: „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“ Dieser Kreistag wird in den vor uns liegenden Jahren vor große Herausforderungen mit bedeutenden Entscheidungen für unseren Kreis und seine Menschen gestellt. Da wird es sehr entscheidend sein, dass wir die Segel richtig setzen. Dabei wird es uns nicht gelingen, immer nur mit dem Wind zu segeln. Es wird uns sicher nicht erspart bleiben, in den nächsten Jahren hart am Wind zu segeln und ihn mitunter auch mal spitz von vorn zu nehmen, so wie es eben noch geht.

Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine sind Beispiele dafür, dass der Wind nicht immer aus der Richtung kommt, die wir gerne hätten. Covid-19 hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Fast jeder Tag war und ist ein Kampf mit neuen Herausforderungen. Informationen und Hinweise sind genauso schnelllebig wie Entscheidungen und Verordnungen. Viele Menschen haben Ängste und Sorgen oder haben auch ihnen nahestehende Menschen durch das Virus verloren. Die Pandemie hat die Bürgerinnen und Bürger, die gesamte Gesellschaft, die Politik auf allen Ebenen, Arbeitnehmer, Selbstständige, Kulturschaffende und Unternehmen – persönlich, wirtschaftlich und emotional – vor große Herausforderungen gestellt.

Zur Unterstützung dieser Herausforderungen beabsichtigt der Kreis, mit diesem Haushalt auch einen wirtschaftlichen Beitrag zu leisten, weil er trotz angespannter Lage Investitionen in Grundstücke, Baumaßnahmen und beweglichem Anlagevermögen von circa 20,6 Millionen Euro vornehmen wird.

Die Corona-Pandemie hat die Defizite in der Digitalisierung wie durch ein Brennglas offengelegt: Das Thema wurde in den Fokus gerückt und hat Fahrt aufgenommen, die es nach unserer Meinung schon seit Jahren gebraucht hätte. Es ist gut und richtig, dass wir nun diese Aufgabe einem Ausschuss unmittelbar zugeordnet haben. Es muss die Aufgabe des Kreises sein, eine Bündelfunktion unserer digitalen Infrastrukturverantwortung wahrzunehmen. Die Gewährleistung und Weiterentwicklung einer leistungsfähigen Breitband-, Glasfaser- und Mobilitätsinfrastruktur sowie die Einrichtung einer funktionierenden digitalen Verwaltung – das sind die Dinge von zentraler Bedeutung in den nächsten Jahren. Die Erfahrungen in der Pandemie haben uns die Bedeutung des Staates vor Augen geführt und dem Thema „Daseinsvorsorge im digitalen Zeitalter“ einen neuen – wesentlich zentraleren – Stellenwert gegeben.

Von besonderer Bedeutung sind digitale Bildung und eine gute technische Ausstattung aller Schulen in Trägerschaft des Kreises. Der Kreis ist hierbei auch ein wichtiger Partner für die Kommunen. Ziel muss es sein, dass jeder Haushalt, jede Verwaltung, jedes Unternehmen und vor allem die Bildungseinrichtungen auf schnelle und zuverlässige Internetverbindungen im Kreisgebiet zurückgreifen können. Dies muss gerade im aktuellen Strukturwandel eine wesentliche Voraussetzung sein.

Ein weiteres Ereignis, bisher als Jahrhundertereignis bezeichnet, hat die Eifelregion besonders hart getroffen, nämlich die Hochwasserkatastrophe. Auch dieses Ereignis hat in unserem Kreis Defizite deutlich gemacht. Eine große Aufgabe für die unmittelbare Zukunft wird die schonungslose Analyse unseres Katastrophenschutzes sein, um dann die sich daraus entwickelnden Konsequenzen zügig umzusetzen. Hier gilt der Dank auch den vielen Helferinnen und Helfern aus dem Kreis Viersen, die Amtshilfe geleistet haben, aber auch den vielen Privatpersonen. Daher hält meine Fraktion auch weiterhin die von uns angeregte Einrichtung einer „Freiwilligen Plattform des Kreises Viersen für den Katastrophenschutz“ als eine Ergänzung in der Gesamtstrategie für sinnvoll.

Zu den großen Herausforderungen zählt auch weiterhin der Bereich Wohnen. Noch immer fehlt eine große Anzahl von Wohnungen im Kreis, insbesondere auch öffentlich geförderte Wohnungen. Wir sehen es deshalb als eine richtungsweisende Entscheidung an, die Aktien der GWG von der WFG an den Kreis zu übertragen und sich gleichzeitig im gleichen Anteilbereich an einer Kapitalerhöhung zu beteiligen. Damit wird eine Säule im öffentlichen Wohnungsbau im Kreis Viersen gestärkt und zukunftsfähig gemacht. Durch die Zuführung von erheblicher Liquidität an die WFG werden künftig jährliche Zahlungen an die WFG von circa einer Million Euro aus der Kreisumlage herausgenommen.

Es gibt noch viele weitere bedeutende Themen im Kreis. Die Haushaltsberatungen 2022 waren geprägt von der Pandemie und der dadurch verursachten schwierigen Haushaltslage, nicht nur des Kreises, sondern gerade auch der Städte und der Gemeinden des Kreises. Zukünftige Haushaltsberatungen lassen nichts Gutes erwarten. Der Vorschlag der Verwaltung zur Kreisumlage beinhaltet eine Senkung des Hebesatzes um 0,5 Prozentpunkte. Diesem Vorschlag zur Reduzierung des Hebesatzes von 34,7 Prozent auf 34,2 Prozent stimmen wir zu. Aus unserer Sicht ist dieser Wert nur noch ein mit erheblichen Bedenken zu vertretener Hebesatz. Natürlich hätten sich die Städte und Gemeinden und auch die FDP-Kreistagsfraktion eine höhere Entlastung gewünscht. Wir weisen aber darauf hin, dass mit 34,2 Prozent seit Einführung des NKF die Umlage auf den niedrigsten Wert festgelegt wird.

Einschließlich der Veränderungsliste steuern wir mit diesem Umlagesatz einem bisher nicht da gewesenen geplanten Jahresdefizit von circa 8,5 Millionen Euro zu, welches nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken ist. Man muss also kein Pessimist sein, wenn man mit Blick auf die schon bekannten Daten des Folgejahres 2023 die darauf basierenden Haushaltsentscheidungen als besondere Herausforderung betrachtet.

Hier ein Auszug daraus: Der Kämmerer hat bei der Haushaltseinbringung sehr deutlich gemacht, dass die jetzt schon erkennbaren Mehrbelastungen für 2023 zum Beispiel durch die Senkung der Finanzausgleichsmasse, fehlender Ausgleich der Gewerbesteuerverluste und Anhebung der Landschaftsumlage auf 16,65 Prozent (hier Mehrbelastung 5,8 Millionen Euro), deutliche Ausgabensteigerungen oder Einnahmenverluste bereits feststehen.

Und angesichts der Herausforderungen, die sich aus den direkten und den indirekten Folgen des Krieges in der Ukraine ergeben, werden wir sicherlich zeitnah erneut zusammenkommen, um über die Auswirkungen auf diesen Haushalt zu sprechen zu kommen.

Ich danke allen im Namen meiner Fraktion, für die konstruktive Vorgehensweise bei den Haushaltsberatungen. Es bleibt viel zu tun, gehen wir es als Kreisgemeinschaft gemeinsam an. Die FDP-Kreistagsfraktion wird dem Kreishaushaltsentwurf 2022 zustimmen.