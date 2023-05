Erdbeeren aus dem Kreis Viersen Die ersten Erdbeeren sind reif

Auf einem Obstanbaubetrieb in Bottrop soll NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) am Donnerstag ganz offiziell den Saisonstart der Erdbeerernte 2023 einläuten. Geerntet wird aber schon jetzt: „Am 28. April haben wir die ersten Erdbeeren aus unseren begehbaren Folientunneln gepflückt“, berichtet etwa Hermann Ingenrieth vom Genholter Hof in Brüggen-Genholt. Der Landwirt spricht von einem normalen Beginn der Saison. Wenn die Sonne ein wenig mehr geschienen hätte, wäre es einige Tage früher mit den Erdbeeren losgegangen, bemerkt er. Mit der aktuellen Erntemenge zeigt er sich zufrieden: Das Angebot passe zur Nachfrage.