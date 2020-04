Viersen-Süchteln : Eine Maibaumlänge Abstand

Viersen Die Deutsche Waldjugend Viersen verkauft am Donnerstag Maibäume auf den Süchtelner Höhen. Coronabedingt müssen die Käufer Schutzmasken tragen - außerdem herrscht striktes Rauchverbot.

Die Liebe in den Zeiten der Corona ist gerade für frisch Verliebte schrecklich: Man kann kein Konzert zusammen besuchen, sich vielleicht wegen des Kontaktverbots nur mit Abstand sehen. Da kommt die gute Nachricht der Deutschen Waldjugend Viersen gerade recht. „Auch in diesem Jahr wird der Maibaum-Verkauf auf den Süchtelner Höhen trotz der aktuellen Situation wieder stattfinden“, kündigt Franka Köberlein von der Waldjugend an. „Nach langem Hin und Her freuen wir uns, die Tradition des Maibaumverkaufs aufrecht erhalten zu können.“ Der gesamte Erlös der Aktion geht an die Deutsche Waldjugend.