Brüggen : Keine Absprache bei Baustellenplanung

Brüggen Die Burggemeinde und der Landesbetrieb Straßen NRW haben sich gegenseitig nicht über geplante Sanierungen der L373 und L372 informiert. Das führte zu Baustellen, Vollsperrungen und langen Staus.

Autofahren macht in Brüggen und Umgebung schon länger keinen Spaß mehr. „Wir haben Baustellen Richtung Boisheim, Richtung Niederkrüchten und dann auch noch in Schwalmtal. Da kommt man irgendwann nicht mehr hinterher“, sagt Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU).

Am 25. März wurde die L372 für eine Radwegsanierung gesperrt. Für sie war die L373 als Umleitung vorgesehen. Doch die wurde auch, durch Bauarbeiten bedingt, gesperrt, wozu es laut Gemeindeverwaltung nie hätte kommen sollen. „Die Komplettsperrung war so nicht geplant“, sagt Bürgermeister Gellen. Die Gemeindeverwaltung weist zurück, für das organisatorische Fiasko zuständig zu sein.

Die Doppelsperrung führte regelmäßig zu Straßenverstopfungen, besonders gegen Nachmittag. „Die Bürger sind berechtigt sauer“, sagt Gellen. RP-Leserin Christiane Baude aus Boisheim fährt jeden Tag nach Niederkrüchten und kann sich über die Baustellen-Organisation nur ärgern. „Es ist unfassbar, dass die L372 und die L373 gleichzeitig gesperrt wurden. Da fragt man sich doch, wer für so eine unglaubliche Koordination verantwortlich ist. Der Stau in Genholt und Lüttelbracht ist bestimmt auch für die Anwohner nicht lustig“, sagt Bauder empört.

Auf die Beschwerden der Bürger hin hatte die Gemeinde bereits am Donnerstag „geeignete Maßnahmen veranlasst, um das größte Chaos abzuwenden“, teilte sie in einem Schreiben mit. Durch eine Einbahnstraßenregelung auf der Boisheimer Straße Richtung Born steht der Verkehr zumindest einseitig seit Freitag wieder zur Verfügung. Autofahrer, die aus Viersen-Boisheim kommend ins Brüggener Zentrum fahren möchten, müssen nach wie vor die Umleitung über die Lüttelbrachter Straße und die Genholter Straße nutzen. Doch auch hier wurde etwas getan: Um die Staugefahren auf beiden Seitenstraßen zu entschärfen, wurde seit Donnerstag ein absolutes Halteverbot in beide Richtungen veranlasst. Wie lange dieses Halteverbot gilt und wie lange die Gesamtsituation andauert, kann noch nicht gesagt werden.