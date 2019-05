Bürgermeister-Tausch : Nur für einen Tag im Amt

Brüggen/Beesel Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) und Petra Dassen, Bürgermeisterin der niederländsichen Gemeinde Beesel, tauschten für einen Tag den Schreibtisch – kurz vor der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags.

Ein Fußballspiel in drei Stunden auf die Beine stellen, ohne Platz, Mannschaft oder Trikots: Mit einer verrückten Aktion des WDR habe die Freundschaft von Brüggen und der elf Kilometer entfernten Gemeinde Beesel angefangen, sagt Petra Dassen, Bürgermeisterin der niederländischen Gemeinde. Gestern vertrat sie aber ihren Amtskollegen Frank Gellen in Brüggen.

„Damals haben wir in ein paar Stunden dieses Spiel organisiert, sogar die Trikots haben wir bekommen”, sagt Dassen. Bereits das Ergebnis eines spontanen Anrufs zwischen Brüggen und Beesel konnte sich damals sehen lassen und endete in einem Länderspiel am Rathaus. Was wäre erst mit einer richtigen Partnerschaft möglich?