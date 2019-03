Freiheitsstraße in Viersen : Bohren auf Viersens größter Tiefbaustelle

Viersen Die ersten Rohre für den Tiefensammler sind 19 Meter tief in der Erde versenkt. Am Montag haben die Bohrungen begonnen.

Eine Handvoll Schaulustige stehen am Baustellenzaun an der Ecke Freiheitsstraße/Am Josefsring, manche schon seit anderthalb Stunden. So auch Walter Feld (73), der staunend das Geschehen beobachtet. Er hat sich am Morgen schon von Bohrmeister Christoph Erdmann das Vorhaben erklären lassen. „Allein die Größe der Geräte ist beeindruckend“, sagt Feld angesichts des 26 Meter hohen und 120 Tonnen schweren Drehbohrgerätes namens Liebherr LB36/410, das soeben das erste von 48 vorgesehenen Bohrrohren ins Erdreich versenkt hat.