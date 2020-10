Bachelorette 2020 : Bachelorette verteilt nächste Rose an Viersener

Bachelorette verteilt nächste Rose an Viersener

Melissa und Ioannis stoßen auf die gemeinsame Zeit an. Kurz danach schenkt sie ihm die nächste rote Rose. Foto: TVNOW Foto: TVNOW

Viersen In der dritten Folge der Show schickt die Bachelorette vier Kandidaten nach Hause. Für den Viersener Ioannis Amanatidis hingegen gibt es eine besondere Überraschung.

Erst schnippelt er für sie einen Griechischen Salat, sie lobt: „Gut gewürzt.“ Dann sitzen sie vor einer Villa auf dem Sofa, schauen sich tief in die Augen, plötzlich zückt sie am helllichten Tag eine rote Rose, schwärmt: „Du bringst mich immer zum Lachen, du kennst mich irgendwie.“ Damit ist schon nach 30 Minuten Sendezeit der dritten Folge der Dating-Show „Bachelorette“ klar: Kandidat Ioannis Amanatidis aus Viersen ist eine Runde weiter und darf auch am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr) auf Kreta um Bachelorette Melissa Damilia werben.