Unser Projekt 2019 : Die Gesamtschule zieht wieder um

Schulleiter Martin Landman vor der Baustelle der Anne-Frank-Gesamtschule am Standort Lindenstraße. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Viersen Martin Landman, Direktor der Anne-Frank-Gesamtschule, freut sich auf einen Umzug in diesem Jahr: Nachdem am Standort an der Lindenstraße Brandschutzmängel festgestellt wurden, zogen im vergangenen Jahr rund 650 Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 sowie der Oberstufe und rund 65 Lehrkräfte aus.

Seither wird der Standort an der Lindenstraße saniert.

Der bauliche Zustand sei schlecht gewesen, berichtet der Direktor. „Die Fenster sind aus den Rahmen gefallen.“ Umso größer die Vorfreude auf das kernsanierte Gebäude: „Wir bekommen neue Toiletten in größerer Zahl“, freut sich Landman, „dazu neue Kursräume und neue Büroräume.“ Das neue Raumangebot habe auch schulische Vorteile, hebt der 61-Jährige hervor: „So können wir Angebote zur Berufsorientierung oder Deutschkurse für Kinder in kleineren Räumen anbieten.“ Das Lehrerzimmer wird erweitert, und was den Direktor besonders freut: „Die Internetleitungen werden auf dem neuesten Stand der Technik sein.“



