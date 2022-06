Anne-Frank-Gesamtschule Viersen : Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur

Die 56 Schülerinnen und Schüler, die an der Anne-Frank-Gesamtschule ihr Abitur gemacht haben. Foto: Picasa

Viersen 56 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr an der Anne-Frank-Gesamtschule in Viersen ihr Abi gemacht. Herzlichen Glückwunsch!

Folgende Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule haben in diesem Jahr ihr Abitur gemacht: