Ehejubiläum in Viersen : Königs feiern Diamanthochzeit

Viersen An Silvester lernten sich Renate und Hermann Josef Königs kennen. Das erste Feuerwerk der Gefühle gab’s aber erst ein halbes Jahr später beim Tanz. Vor 60 Jahren wurde geheiratet.

Das Paar begegnete sich zum ersten Mal bei einer Silvesterfeier im Jahre 1957. Das erste Feuerwerk der Gefühle gab es aber nicht an Neujahr, sondern ein halbes Jahr später beim ersten gemeinsamen Tanz. Nach der Dorfkirmes lud Hermann Josef Königs seinen Schwarm zum „Hüfte schwingen“ ins Maria Hilf in Viersen ein.

Das Paar heiratete am 26. November standesamtlich und am 31. Dezember 1960 kirchlich. Zur Familie gehören heute zwei Töchter, vier Enkelkinder und ein Urenkelkind. Das nächste Urenkelkind ist auf dem Weg und beschert voraussichtlich die Familie zu Weihnachten.

Nun ist er schon über 20 Jahren im Ruhestand, doch wirklich trennen konnte er sich von seinem Berufsleben nie. Er ist Vorsitzender der Bosch-Rentnergemeinschaft. Beim monatlichen Stammtisch im Restaurant „Zur eisernen Hand“ treffen sich die alten Arbeitskollegen und schwelgen gerne in Erinnerungen. Neben seinem Beruf ist er ein großer Fußballfan, egal ob als Zuschauer oder sogar selbst auf dem Spielfeld. Er war Fußballspieler des VfL Grün-Weiß in Viersen.

Renate Königs arbeitete viele Jahre in Viersen beim Landschaftsverband Rheinland. Zusammen mit ihrem Ehemann kegelte sie mehr als 50 Jahre in einem Verein, beide nahmen auch an den Stadtmeisterschaften teil. Das Ehepaar liebt die Geselligkeit, doch ihre wirkliche Berufung fanden sie daheim bei ihrer Familie. Zum 80. Geburtstag des Vierseners fuhr die ganze Familie im vergangenen Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff in den Urlaub.