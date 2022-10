Ehejubiläum : Diamanthochzeit in Dülken - seit 60 Jahren sind Ingrid und Peter Hahn ein Ehepaar

Viersen-Dülken Im Kaufhaus „Heka“ lernten sie sich 1960 kennen. Zwei Jahre später traten Ingrid und Peter Hahn in St. Cornelius vor den Traualtar. Jetzt feiert das Ehepaar Diamanthochzeit.

1960 lernten sie sich kennen und lieben im Kaufhaus Heka Dülken. Zwei Jahre später traten sie in der katholischen Pfarrkirche St. Cornelius vor den Traualtar und bezogen gemeinsam ihr Haus in Dülken. Nach kurzer Zeit kamen zwei Söhne zur Welt.

Peter Hahn arbeitete ab 1973 bis zur Rente als Geschäftsführer und Einkäufer für Hartwaren in den Ring-Kaufhäusern Dülken, Lobberich und Rheindahlen. Ingrid Hahn, die eine kaufmännische Lehre absolvierte, war mehrere Jahre bei Tchibo in Süchteln tätig. Das Ehepaar machte viele schöne Fernreisen und zog es immer wieder in die Eifel, wo sie 40 Jahre ein kleines Ferienhaus hatten. Noch heute reisen sie zweimal pro Jahr dort in die Gegend und sind mit ihren Fahrrädern über den Vennbahn bis nach Luxemburg unterwegs. Ihr gemeinsames Hobby zu Hause ist Radfahren, und sie unternehmen gerne schöne Touren ins Umland. Sie mag moderne Rock-Pop-Musik. Der ehemalige Pfadfinder hat eine große Sammlung von Westernfilmen wie beispielsweise mit dem Revolverhelden John Wayne.