Ehejubiläum in Viersen-Boisheim : Katrin und Heinz Erkens feiern Diamanthochzeit

Viersen-Boisheim Beim Tanzfest der Landwirtschaftsschule lernten sie sich kennen, vor 60 Jahren sagten sie „Ja“ zueinander. Welchen Tipp Katrin und Heinz Erkens für eine glückliche lange Ehe haben.

Katrin (83) und Heinz (89) Erkens haben sich am 12. September 1962 in Brüggen-Bracht das Ja-Wort gegeben. Kennengelernt haben sie sich 1960 beim Tanzfest der Landwirtschaftsschule Kempen. An den Tag ihrer Hochzeit erinnern sich die beiden Boisheimer gerne zurück, „auch wenn es sehr stürmisch war“, wie sich das Jubelpaar erinnert. Die Verbundenheit zur Landwirtschaft zog sich durch das Leben und durch die Ehe der beiden. Katrin Erkens‘ Familie führte einen Bauernhof in Bracht-Alst, die Familie des Jubilars in Boisheim-Lind. Gemeinsam bauten sich die heimatverbundenen Boisheimer einen landwirtschaftlichen Betrieb in Boisheim-Lind auf, den sie bis 1992 führten.