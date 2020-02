DSDS-Teilnehmerin aus Viersen : Viersenerin schafft es in die zweite DSDS-Runde

Rebecca Strumpen bei ihrem Casting-Auftritt. Foto: TV Now/Stefan Gregorowius

Die 26-jährige Rebecca Strumpen ist im Recall der Show „Deutschland sucht den Superstar“.

Von Nadine Fischer

Bis kurz vor 22 Uhr mussten sich die Viersenerin Rebecca Strumpen und ihre Familie am Dienstagabend vor dem Fernseher gedulden – dann endlich war ihr Casting-Auftritt in der aktuellen Folge der Musikshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zu sehen. Acht Kandidaten hatten bis dahin ab 20.15 Uhr mehr oder weniger erfolgreich versucht, die Jury von ihrem Gesangstalent zu überzeugen. Strumpen hatte Erfolg: Sie schaffte es in die zweite Runde.

Gemeinsam mit ihrem Freund Alex und dessen zehnjähriger Tochter Gabriela war die Viersenerin im Sommer 2019 zum Casting auf dem Drachenfels gereist. Sie wusste, dass ihr Auftritt vor der Jury in der DSDS-Folge am Dienstag zu sehen sein sollte – sie wusste aber nicht, wann. „Das war total spannend“, sagt die 26-Jährige, die vor den Juroren Oana Nechiti, Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Xavier Naidoo „Was immer du willst“ von Marlon sang. Dazu spielte sie Gitarre. „Ich war mit meinem Auftritt zufrieden, aber ich hätte es noch besser machen können“, sagt sie. Drei der vier Juroren – Naidoo, Bohlen und Lombardi – stimmten dafür, dass sie in die nächste Runde kommt. Naidoo kritisierte allerdings, sie habe ein bisschen „eng gesungen“, sie müsse „mehr strahlen, den Mund mehr aufmachen“. Und Nechiti war vom Auftritt der 26-Jährigen nicht überzeugt: „Ich fand die Performance nicht so auffällig“, sagte die Jurorin.

„Xaviers Kritik habe ich mir zu Herzen genommen. Oanas Kritik können wir alle nicht verstehen“, sagt Strumpen – schließlich habe sie beim Auftritt auf einem Hocker gesessen und Gitarre gespielt, da habe sie nicht viel mehr machen können. „Aber natürlich habe ich mir auch das zu Herzen genommen und versucht, das in der nächsten Runde umzusetzen.“