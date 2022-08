Wirtschaft in Brüggen : Post plant eine neue Filiale in Brüggen-Bracht

ARCHIV - 21.01.2019, Berlin: ILLUSTRATION - Frankierte Briefumschläge liegen auf einem Tisch, während im Hintergrund ein Mann einen Brief adressiert (zu dpa: «Digitalisierung: Land zahlt für interne Post»). Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Monika Skolimowska

Brüggen Das Provisorium an der Königsstraße in Brüggen-Bracht bleibt nur noch bis 19. Oktober geöffnet. Danach geht es mit einem neuen Partner weiter.

In Brüggen-Bracht ist die Eröffnung einer Übergangsfiliale geplant, teilte die Deutsche Post/DHL-Group mit. Diese eröffnet am Donnerstag, 20. Oktober, im Geschäft „Lotto Waurich oHG“ an der Kaldenkirchener Straße 6. „Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in Brüggen-Bracht weiter sichergestellt“, so die Post in einer Mitteilung. Die Öffnungszeiten sind: montags bis samstags, 8 bis 20 Uhr.

Damit wird der bisherige Service der Postfiliale an der Königstraße 19 ersetzt; die dortige Filiale bleibt bis Mittwoch, 19. Oktober geöffnet. Bis 30. September 2021 hatte Stephan Neubert dort ein Geschäft geführt. AIs er dieses aufgab, richtete die Deutsche Post/DHL-Group an dieser Stelle selbst eine Filiale ein; diese wurde am 18. Oktober 2021 eröffnet. Bereits bei der Eröffnung war klar, dass es sich dabei nur um eine vorübergehende Lösung handelte. Die Post suchte weiter nach einem Partner in Brüggen-Bracht.