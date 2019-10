Bahnhof Viersen : Ganz in weiß

Viersen Die Deutsche Bahn AG hat den Fußgängertunnel im Viersener Bahnhof gereinigt. „Die Wände und Aufgänge zu den Gleisen wurden gestrichen und mit einem Graffiti-Schutz versehen“, berichtete eine Bahn-Sprecherin.

Insgesamt kostete die Maßnahme nach Angaben der Deutschen Bahn rund 18.000 Euro. Seit Jahren hatte sich die Stadt Viersen bei der Deutschen Bahn dafür eingesetzt, dass das Unternehmen die Aufenthaltsqualität im Fußgängertunnel verbessert. Im Frühjahr hatte sich die Bahn an den Kosten für Hinterglas-Kunstwerke beteiligt, die auf Initiative des in Viersen lebenden Künstlers Emil Schult entstanden waren. Die Bahn hofft, dass der Fußgängertunnel nun nicht mehr beschmiert wird. „Wir investieren viel Geld in den Kampf gegen Graffiti“, so die Bahn-Sprecherin. mrö/RP-Foto: Röse