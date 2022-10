Fest in Schwalmtal : Feiern beim deutsch-griechischen Oktoberfest

Auf dem Marktplatz in Waldniel wurde gefeiert. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal Am Sonntag konnte endlich in Waldniel auf dem Marktplatz wieder ein deutsch-griechisches Oktoberfest stattfinden. Von 14 Uhr bis in den Abend trafen sich hier nicht nur Schwalmtaler zu einem gemütlichen Beisammensein.

„Wir haben eine wunderbare Atmosphäre, und ich freue mich, dass sich so viele Besucher auf den Weg zu uns gemacht haben“, sagte Mitorganisator Paul Lentzen vom Gewerbeverein Schwalmtal. Die griechische Musikgruppe Asteri sorgte vor dem Dom für Stimmung und forderte zum Tanzen auf, etwa zu „Zorbas“, dem griechischen Lied schlechthin. Griechische Spezialitäten rundeten das Angebot ab. Text/Foto: bigi

(bigi)