Kreis Viersen Zahl der Suizide geht deutlich zurück

Die Suizidrate – also der Anteil der Selbsttötungen an der Bevölkerung

– lag in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr bei 7,4 Suizidopfern je 100.000 Einwohnern. Das ist die niedrigste Suizidrate aller Bundesländer. Im Bundesdurchschnitt lag die Suizidrate bei 11,1. Im Kreis Viersen lag sie bei 5,3.