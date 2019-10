Arbeitslosigkeit im Kreis Viersen : Deutlich weniger Arbeitslose im Kreis Viersen

Kreis Viersen Die Agentur für Arbeit legt die Zahlen für Oktober vor. Im Kreis Viersen sank die Arbeitslosenquote von 5,6 auf 5,1 Prozent.

Die Entwicklung im Kreis Viersen stellt sich dabei im Vorjahresvergleich deutlich positiver als in der Stadt Krefeld dar.“ Gegen den Trend verschlechterten sich in Krefeld die Zahlen. Derzeit liegt die Arbeitslosenquote dort bei zehn Prozent. Im Oktober 2018 lag sie bei 9,9 Prozent. Bundesweit liegt sie aktuell bei 4,8 Prozent.

„Ich freue mich, dass vor allem auch in diesem Monat wieder die Jugendlichen und jungen Erwachsenen von der positiven Kräftenachfrage profitiert haben“, erklärte Rademacher-Bensing. „Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit weist mit 5,2 Prozent einen guten Wert auf. Insgesamt haben wir in diesem Jahr einen robusten Arbeitsmarkt.“