Kreis Viersen : Prüfbericht: Welche Mängel die Pflegeeinrichtungen im Kreis Viersen haben

Knapp 3800 Pflegeplätze gibt es im Kreis Viersen – von der Tagespflege übers Pflegeheim bis zur Eingliederungshilfe. 71 Anbieter sind im Kreis Viersen vertreten. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Kreis Viersen Zu wenig Fachkräfte, falsche Medikamentenlagerung – die Zahl der Beschwerden über die Qualität der Pflege im Kreis Viersen hat sich im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Die Heimaufsicht reagierte mit verstärkten Kontrollen.

Wie ist es um die Qualität in den Pflegeeinrichtungen im Kreis Viersen bestellt? Antwort auf diese Frage gibt der Tätigkeitsbericht der Heimaufsicht. Im Kreissozialausschuss wurde jetzt der Bericht 2017–2018 vorgestellt. Erste Erkenntnis: Es gab deutlich mehr Beschwerden als im Vorjahreszeitraum und deutlich mehr anlassbezogene Prüfungen.

Welche Mängel gab es?

In sieben Fällen wurde gegenüber dem Leistungsanbieter eine Anordnung erlassen. Zweimal wurde ein freiwilliger vorübergehender Belegungsstopp aufgrund von Personalmangel und pflegerischer Defizite mit zwei Leistungsanbietern vereinbart. Viermal wurde die ordnungsgemäße Führung des Dienstplanes angeordnet. In drei Fällen wurde angeordnet, die pflegerische Versorgung der Nutzer in angemessener Weise sicher zu stellen. In vier Fällen wurde der durchgängige Einsatz einer Pflegefachkraft je Wohnbereich im Tagdienst angeordnet. Zur Sicherstellung der Wohnqualität wurde gegen sechs Leistungsanbieter ein Wiederbelegungsverbot für die gesamte Einrichtung ausgesprochen, bis die gesetzlich geforderte Einzelzimmerquote von 80 Prozent erreicht wird.

Wie viele Prüfungen gab es?

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 41 anlassbezogene Prüfungen durchgeführt. Im Vorjahr waren es 22. Davon erfolgten 31 (18) Prüfungen anlässlich einer Beschwerde; zehn Prüfungen waren erforderlich um festzustellen, ob die Einrichtung einen Mangel abgestellt hat. „Im Rahmen der Prüfungen wurde festgestellt, dass alle Einrichtungen über ein Qualitätsmanagement verfügen und alle wesentlichen konzeptionellen Grundlagen vorhanden sind“, heißt es in dem Bericht. Dort steht auch, dass „diese allerdings nicht in allen Einrichtungen durchgehend angewandt wurden“.

Wie gut ist die Pflege in den Heimen?

„Bei den Regelprüfungen wurden häufig defizitäre Pflegeprozesse vorgefunden“, heißt es in dem Bericht. So wurden Pflegeplanungen nicht individuell erstellt oder es fehlten Angaben zur Risikoeinschätzung. Durch fehlende Angaben zur ärztlichen Kommunikation und zur Wundversorgung war der Pflegeprozess nicht nachvollziehbar, eine sachgerechte Pflege und Betreuung war nicht durchgehend gegeben. Die betroffenen Einrichtungen wurden laut Prüfbericht engmaschig begleitet, bis eine Beseitigung der Mängel erfolgte. In zwei Fällen wurden zur Beseitigung der Mängel Anordnungen hinsichtlich der Führung der Pflegedokumentation getroffen und einmal eine Anordnung zum sach- und fachgerechten Umgang mit Medikamenten erlassen. Positiv sei festzustellen, dass den Schwächen in der Dokumentation eine überwiegend mängelfreie pflegerische Versorgung der Nutzer gegenüberstand, heißt es in dem Bericht.

Die Prüfer stellten heraus: „Der Umgang mit Medikamenten war verstärkt mängelbehaftet.“ So wurden viele Schwächen bei der Lagerung von Medikamenten festgestellt.

Wie sieht’s beim Personalbestand aus?

Laut Gesetz muss ein Heimbetreiber eine Fachkraftquote von mindestens 50 Prozent sicherstellen. Im Berichtszeitraum stellten die Prüfer zwei Unterschreitungen der Quote festgestellt. Die Unterschreitungen lagen bei fünf und bei zehn Prozent. „Im Berichtszeitraum wurden vermehrt Schwächen bei der Auswertung der Dienstpläne festgestellt, d.h. es waren nicht immer ausreichend oder ausreichend qualifizierte Mitarbeiter im Dienst“, heißt es in dem Bericht.

Wie sehen die Heimbewohner die Personalsituation?

„Die Nutzer sind überwiegend zufrieden mit der personellen Ausstattung und der Betreuung durch die Mitarbeiter“, heißt es in dem Bericht. Dort steht aber auch: „Viele Nutzer wünschten sich einen höheren Personaleinsatz.“

Wie ist die hauswirtschaftliche Versorgung?

„Die Hygieneanforderungen im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung wurden in einem Fall nicht eingehalten“, heißt es in dem Bericht. Die Prüfergebnisse im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung ergaben durchgehend eine angemessene Speise- und Getränkeversorgung. „Die Nutzer erhalten ausgewogene und abwechslungsreiche Speisen sowie Getränke“, konstatierten die Prüfer. „Die Mahlzeiten werden in angenehmen Räumlichkeiten und zu individuellen Zeiten angeboten.“ Die Nutzer hätten sich überwiegend zufrieden über die Versorgung geäußert.

Gibt’s Defizite bei der Alltagsgestaltung?

Bei den regelmäßigen Überprüfungen wurde in allen Einrichtungen festgestellt, dass die Mitbestimmungsrechte der Nutzer gerade im Bereich der Alltagsgestaltung durchgängig Berücksichtigung finden. In vier Einrichtungen wurde ein geringer Mangel im Bereich der Erhaltung und Förderung der Selbstständigkeit und Mobilität festgestellt. Darüber hinaus war eine individuelle Ausrichtung der sozialen Betreuung an der Biografie der Nutzer nicht durchgehend erkennbar.

Welche Entwicklung gibt Anlass zur Sorge?

In fast allen Einrichtungen gibt es Ehrenamtler, die die Einrichtungen unterstützen. Durch ihr Engagement können Angebote wie Einzelbetreuung oder Rollstuhlfahrten effizienter durchgeführt werden. Die Prüfer warnen: „Die Anzahl der Ehrenamtlichen ist rückläufig.“

Wurden Zwangsgelder von den Betreibern erhoben?