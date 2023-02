Zwei Einsätze zur gleichen Zeit Detonation in Alt-Viersen — SEK sprengt Tür auf

Viersen · Ihr Einsatz war nicht zu überhören: Zwei Spezialeinsatzkommandos haben am Freitag die Kripo an zwei Orten in Alt-Viersen dabei unterstützt, Durchsuchungsbeschlüsse zu vollstrecken.

03.02.2023, 10:22 Uhr

Zwei Spezialeinsatzkommandos waren am Freitag in Alt-Viersen im Einsatz. Unser Foto stammt von einem SEK-Einsatz in Dinslaken. Foto: Arnulf Stoffel (ast)/Stoffel, Arnulf (ast)

„setzte das SEK unter anderem Sprengmittel ein, deshalb kam es zu einer Detonation“, erklärte ein Polizeisprecher. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Um 6 Uhr sprengte das SEK die Tür zu dem einen Objekt auf, an dem anderen reichte den Beamten eine Ramme, um sich Zutritt zu verschaffen. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hatte beim Amtsgericht die Durchsuchungsbeschlüsse wegen Verstößen gegen das Waffengesetz beantragt. Da Waffen in den durchsuchten Gebäuden vermutet wurden, hatte die Polizei die beiden Spezialeinsatzkommandos hinzugezogen, um das Risiko zu verringern, dass Beamte bei den Einsätzen verletzt werden. Die Polizei ermittelt gegen zwei Viersener, der eine

29 Jahre, der andere 62 Jahre alt. Beide Männer wurden bei den Einsätzen nicht festgesetzt. „Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an“, erklärte ein Polizeisprecher. Um das weitere Ermittlungsverfahren nicht zu gefährden,

könne die Polizei derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt machen.

(mrö)