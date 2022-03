Was jetzt im Nachbarland gilt : Niederländer erwarten viele Einkaufstouristen in Roermond

In den Niederlanden sind Corona-auflagen abgeschafft worden. Das gilt auch für Einkäufe etwa im Designer Outlet Roermond. Foto: Rebecca Dormels

Kreis Viersen/Roermond Am letzten März-Wochenende wird der Andrang im Designer-Outlet Roermond und etwa in Venlo voraussichtlich groß sein: Das Wetter ist frühlingshaft – und es gelten keine Corona-Auflagen für die Niederlande mehr. Warum man besser in Deutschland tanken sollte.

Am Sonntag, 27. März, sind in Venlo die Geschäfte (in der Regel von 12 bis 17 Uhr) geöffnet. Und auch das Designer Outlet Center in Roermond, nur rund 15 Kilometer von Niederkrüchten-Elmpt im Kreis Viersen entfernt, wirbt um Gäste. Noch bis 27. März läuft zudem eine Rabattaktion zum 20-jährigen Bestehen. Samstags und sonntags sind dort die mehr als 185 Läden von 9 bis 21 Uhr geöffnet, an den übrigen Tagen von 10 bis 20 Uhr.

Am letzten März-Wochenende wird der Andrang voraussichtlich groß sein: Das Wetter ist frühlingshaft, das Gehalt auf dem Konto – und es gelten keine Corona-Auflagen für Shopping-Ausflüge in die Niederlande mehr.

Deutschland hat sie schon seit Anfang März von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen. Seit Mittwoch, 23. März, gelten im Nachbarland keine Corona-Regeln mehr, wie Maskenpflicht (außer in Flugzeugen und -häfen), Abstände und Testpflicht. Die Einreise in die Niederlande ist wieder ohne Test-, Genesungs- oder Impfnachweis möglich. Geschäfte, Restaurants und Hotels sind geöffnet und können ohne Beschränkung genutzt werden. Allerdings gibt es weiterhin Empfehlungen zur Eindämmung der Pandemie: So gibt es etwa die Empfehlung, sich direkt nach Ankunft und fünf Tage danach selbst zu testen.

Auch das Outletcenter selbst empfiehlt Besuchern aber, eine Maske zu tragen und die Sicherheitsabstände von 1,50 Meter einzuhalten. Eine aktuelle Anfrage dazu blieb bis zum Nachmittag unbeantwortet.

Denn auch in den Niederlanden ist der Inzidenzwert unverändert hoch: er liegt bei 1743,6; die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt. 52 Prozent der Niedrländer haben eine Booster-Impfung (Stand: 24. März).

Lohnt sich eine Fahrt in die Niederlande zum Tanken? Zurzeit sollte man in Deutschland den Tank füllen. Ein Beispiel: Im SB-Markt an der Kanalstraße in Viersen kostete ein Liter Super am 24. März 2,14 Euro, E10 2,08 Euro und Diesel 2,09 Euro. In Roermond gab es am 24. März zum Literpreis Benzin (95) für 2,38 Euro und Diesel für 2,24 Euro.